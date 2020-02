Coronavirus: nuovi contagi in Macedonia, Georgia e Norvegia

Un primo caso di positivita’ al coronavirus si e’ registrato nella Macedonia del Nord. Come ha reso noto nel pomeriggio il ministro della salute Venko Filipche, si tratta di una donna macedone intorno ai cinquant’anni tornata dall’Italia dopo un lungo soggiorno, che e’ stata ricoverata alla Clinica per le malattie infettive di Skopje.

Le Georgia ha annunciato il primo contagio da coronavirus anche in questo Paese.

Anche la Norvegia ha annunciato il primo contagio da nuovo Coronavirus nel Paese. La persona contagiata e’ tornata dalla Cina la scorsa settimana. “Non e’ malata, e’ in buona salute e non presenta alcun sintomo”, ha detto ai giornalisti Line Vold, funzionario del Norwegian Institute of Public Health. “E’ improbabile che abbia contaminato altre persone”, ha aggiunto Vold.