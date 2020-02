Coronavirus, nuovo caso a Roma: è una donna di Fiumicino, rientrata da un viaggio a Bergamo. Tutta la famiglia in isolamento allo Spallanzani

Si registra un primo caso di Coronavirus nel Lazio. Lo si apprende dalla direzione dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive L. Spallanzani di Roma. “L’esito dei test effettuati in data odierna dall’Istituto Spallanzani conferma un caso di positivita’ al COVID-19. I test sono stati inviati all’Istituto Superiore di Sanita’ (ISS) per la convalida“, informa l’Istituto. La paziente risultata positiva e’ una donna, residente a Fiumicino, rientrata da un viaggio a Bergamo dove era stata qualche giorno. Tutta la famiglia della signora si trova isolamento allo Spallanzani, in sorveglianza attiva. Finora nel Lazio erano stati tre i casi positivi, tutti provenienti da fuori la Regione e tutti pazienti guariti: si tratta della coppia di cinesi originari di Wuhan e del ricercatore rientrato sempre da Wuhan.

La dona avrebbe scelto di mettersi in auto-quarantena nella propria abitazione, al ritorno dal viaggio. Poi, dopo aver avvertito i primi sintomi, la donna avrebbe contattato le autorita’ per segnalare il suo caso. “Immediatamente è stata avviata l’indagine epidemiologica per la verifica dei contatti stretti che sono stati posti in sorveglianza sanitaria. I test sono stati inviati all’Istituto Superiore di Sanità (Iss) per la convalida. E’ stato prontamente avvisato anche il sindaco del comune interessato ed il Prefetto di Roma”, dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.