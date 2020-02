Coronavirus, nuovo caso in Sicilia “arrivato dal Nord”: donna positiva a Catania

“A Catania purtroppo abbiamo registrato un nuovo caso di coronavirus. Si tratta di una donna, risultata positiva ai primi due tamponi. E’ già ricoverata. Arrivava da Milano dove era andata a trovare la figlia. Aspettiamo l’esito dello Spallanzani“: lo ha affermato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

“La nostra la rabbia è questa: tutti i casi registrati in Sicilia arrivano dal Nord. Per questo chiediamo al Governo nazionale di accentuare i controlli. E’ mai possibile che chi arriva dalla Lombardia e dal Veneto non sia controllato? Che si possa arrivare in porto e non essere controllato? Quanti pullman arrivano qui passando dallo Stretto senza controlli?“, dichiara Musumeci.

“Nella serata di ieri è stato esaminato a Catania un caso di sospetta positività al coronavirus, relativo ad una donna catanese rientrata da Milano nei giorni antecedenti l’inizio della emergenza lombarda. La signora è del tutto asintomatica, guarita da ogni sindrome influenzale e si trova precauzionalmente in isolamento domestico“: lo ha spiegato l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza. “Per le linee guida nazionali, nella medesima condizione di isolamento domestico sono stati posti i due suoi familiari conviventi: anch’essi sono privi di qualsiasi sintomatologia. Il caso è sotto l’esame del dipartimento competente dell’Asp e del reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘Garibaldi’ di Catania, che sono impegnati a tracciare la scheda epidemiologica“. “Attenderemo, ovviamente, l’esito dell’esame dell’Istituto Superiore di Sanità cui i campioni sono stati inviati – conclude l’assessore – . Gli altri casi esaminati ieri, tra cui quello della paziente ricoverata al San Marco di Catania, sono tutti negativi. E non risulta in città alcuna ulteriore criticità“.