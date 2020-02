Coronavirus, Olimpiadi Tokyo 2020: “Nessun rischio rinvio o cancellazione”

“Per quanto riguarda il Coronavirus circolano voci irresponsabili, ma vorrei chiarire che non stiamo pensando di posticipare o annullare i Giochi. Vorremmo coordinarci con il governo nazionale e agire in modo calmo“: lo ha affermato il CEO di Tokyo 2020 Yoshiro Mori, respingendo ogni possibilità di cancellazione o slittamento dei Giochi Olimpici a causa del virus di Wuhan. L’epidemia ha determinato la riprogrammazione di importanti eventi sportivi in Asia, dalle qualificazioni olimpiche di boxe e basket al Gran Premio di Shanghai di Formula 1.

In Giappone finora si sono registrati 28 casi ma nessuna vittima.