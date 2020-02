Coronavirus, OMS: “Attenzione alle fake news su antibiotici e asciugamani”

L’Organizzzione Mondiale della Sanità sfata alcuni miti che riguardano l’infezione da nuovo Coronavirus: gli antibiotici non sono efficaci secondo l’OMS, come non lo è lo strofinarsi le mani per 30 secondi con un asciugamano.

Dal punto di vista igienico, è necessario utilizzare sulle mani soluzioni igienizzanti a base alcolica oppure lavarle con acqua e sapone. Una volta lavate le mani, spiega l’OMS, bisogna asciugarle con cura avvalendosi di fazzoletti di carta o asciugamani elettrici a getti d’aria calda.

Per quanto riguarda il lato farmacologico, gli antibiotici sono utili per contrastare i batteri, ma non sono efficaci contro i virus.

L’epidemia di COVID-19 è causata dal nuovo Coronavirus, pertanto, rileva l’OMS, gli antibiotici non sono utili per prevenire e trattare l’infezione, perché di natura virale.

Secondo l’OMS, in caso di ricovero in ospedale dei contagiati dal nuovo Coronavirus, i pazienti possono essere sottoposti a terapia antibiotica per contrastare il rischio di altre possibili infezioni di natura batterica.