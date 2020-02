Coronavirus, Oms: “In Cina 74.675 casi e 2.121 decessi. Il numero dei nuovi casi continua a diminuire”

“Ad oggi in Cina sono stati registrati 74.675 casi di Coronavirus e 2.121 decessi“. Lo ha riferito il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus nella conferenza stampa quotidiana. “Il numero dei nuovi casi continua a diminuire – ha aggiunto – siamo incoraggiati da questa tendenza, ma non è il momento di compiacersi”. “Fuori dalla Cina ad oggi ci sono 1076 casi di coronavirus in 26 Paesi, con 7 morti. Nelle ultime 24 ore, la Repubblica islamica dell’Iran ha riportato 5 casi, di cui 2 decessi”, ha aggiunto Tedros Adhanom Ghebreyesus.