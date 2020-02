Coronavirus, OMS: “Emergenza per la Cina e pericolo per il mondo”

“Con il 99% dei casi di coronavirus Cina, è ancora un’emergenza per il Paese ma rappresenta una grave minaccia per il resto del mondo“: lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aprendo oggi a Ginevra il forum globale di ricerca e innovazione per mobilitare azioni internazionali in risposta al nuovo coronavirus 2019-nCoV. “E’ difficile credere che solo due mesi fa il coronavirus ci fosse completamente sconosciuto e oggi è arrivato a catturare l’attenzione dei media, dei mercati finanziari e dei leader politici“.

“Fino ad oggi sono stati registrati 43mila casi di infezione da Coronavirus, il 99% dei quali in Cina, con 1.000 morti. L’85% delle persone colpite ha sintomi molto lievi, il 15% più gravi ma la mortalità è del 2%“: lo ha affermato Emanuele Capobianco, direttore del Dipartimento Salute Croce Rossa Internazionale a Radio anch’io su Rai Radio1, sottolineando che “la Sars aveva una mortalità del 10%, la Mers del 35%, mentre la comune influenza dello 0,1%“.