Coronavirus, Oms: “Non è una pandemia, è una battaglia che possiamo vincere”

“Dovremmo non essere impazienti sul dichiarare” la pandemia, “senza un’analisi attenta e chiara dei fatti“, “usare la parola pandemia con leggerezza non ha benefici tangibili, ma ha un serio rischio in termini di amplificare paura e stigma non necessari e ingiustificati, e di paralizzare i sistemi. Potrebbe anche voler dire che non possiamo più contenere il virus, cosa non vera. Siamo in una battaglia che possiamo vincere, se agiremo correttamente“. E’ quanto dichiarato dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“L’Oms ha già dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica di preoccupazione nazionale, il nostro massimo livello d’allarme“, ha aggiunto, spiegando che “non sto sminuendo la gravità della situazione, o il potenziale perché diventi una pandemia, perché ne ha il potenziale. Ogni scenario è sul tavolo”. Inoltre, per il direttore generale, “tutti i Paesi, che abbiano riportato casi o no, devono prepararsi per una potenziale pandemia“.