Coronavirus, Ospedale di Cremona: “Ci sono anche pazienti giovani in condizioni gravi”

“Ci sono pazienti in condizioni gravi. La maggior parte sono anziani con altre patologie sottostanti, ma la regola non è il 100%: c’è anche qualche giovane in terapia intensiva, ma ora non so quanti“: lo ha dichiarato all’ANSA Angelo Pan, il direttore dell’unità Malattie infettive dell’Asst di Cremona, precisando che nel suo ospedale “per fortuna ora non risultano” medici contagiati dal Coronavirus. “Purtroppo, però capiterà di sicuro, questo virus è cinque volte meno feroce della Sars ma il personale sanitario a contatto è a rischio“.