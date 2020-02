Coronavirus, Palazzo Chigi: “La linea del governo è di massima precauzione”

“Il Governo continuerà a perseguire una linea di massima precauzione con l’obiettivo prioritario di assicurare la tutela della salute di tutti i cittadini, come fatto fino ad ora con tutte le misure già assunte“: lo spiega in una nota palazzo Chigi al termine dell’incontro interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, fornendo aggiornamento sul rischio sanitario collegato al Coronavirus e su tutte le implicazioni.

Il Governo ha avviato una istruttoria per l’adozione di misure di contenimento degli effetti negativi dell’emergenza sul sistema economico e produttivo, e “continuerà a promuovere iniziative di sostegno umanitario e, anche a livello europeo, di solidarietà e sostegno al popolo cinese“.