Coronavirus, 3 casi positivi a Palermo. L’audio di un’infermiera su WhatsApp: “la situazione è grave, io sto avvisando tutti. Fate girare” [DETTAGLI]

Aumenta il numero dei casi di contagio da virus Covid-19 a Palermo. Oltre alla turista bergamasca risultata positiva al tampone e ricoverata all’ospedale Cervello, l’esame ha dato lo stesso esito per il marito e un altro componente del gruppo in vacanza da sei giorni nel capoluogo siciliano. Si attende comunque il responso definitivo dei campioni di dna spediti allo Spallanzani di Roma. Il resto del gruppo di turisti, 40 persone in tutto, è ancora in isolamento in un albergo. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha invitato i prefetti dell’Isola a una riunione straordinaria per coordinare le iniziative necessarie da adottare per fronteggiare l’emergenza nazionale.

Intanto su WhatsApp è diventato virale l’audio di un’infermiera che si può ascoltare nel video:

“Ti ho cercato tutto il giorno. Te ne devi andare subito“, così il direttore del Mercure Hotel di Palermo, dove alloggiava la turista bergamasca risultata positiva a Coronavirus, si è rivolto ad un ospite che rientrava in albergo e che, come tutti i turisti che non facevano parte della comitiva della bergamasca, dovrà trovarsi un altro alloggio. Nel pomeriggio ci sono stati poi momenti di tensione tra il direttore del Mercure e i cronisti che stazionano davanti all’albergo in attesa di capire la sorte degli altri turisti al momento sottoposti ai controlli sanitari. Il direttore ha chiamato i carabinieri lamentandosi del fatto che i video operatori stessero effettuando delle riprese all’esterno dell’Hotel.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, si è recato poco fa nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Vincenzo Cervello, dove è ricoverata la turista bergamasca risultata positiva al Coronavirus, accompagnato dal direttore generale Walter Messina. “Ho incontrato il primario Enzo Farinella, il personale medico e paramedico in servizio nel reparto – ha detto il sindaco – ricevendo tutte le rassicurazioni del caso. Ho incontrato donne e uomini che con grande professionalita’ stanno affrontando una situazione per la quale sono perfettamente preparati. Ho voluto esprimere a nome di tutta la citta’ la nostra gratitudine per il lavoro che, con tanti altri operatori della sanita’, stanno svolgendo“. “E’ stato anche utile ricevere dalla loro viva voce la smentita circa clamorose bufale che circolano in rete – ha aggiunto – in queste ore sulle loro condizioni di lavoro, che sono certamente sotto pressione, ma assolutamente rispettose delle norme e procedure per la sicurezza dei lavoratori e dei pazienti“.

“La signora ha una temperatura di 37.4-37.5 e’ in buone condizioni e’ perfettamente cosciente quindi sta dando anche indicazioni sul percorso che il gruppo turistico ha fatto nei sei giorni trascorsi in Sicilia. La signora e’ venuta quando ancora non era scattato il controllo dei voli da Bergamo. Il marito e’ assolutamente in buone condizioni” ha aggiunto Orlando.