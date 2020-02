Coronavirus: Palermo, prima notte in ospedale per turista bergamasca positiva al Covid-19

Palermo, 26 feb. (Adnkronos) – Prima notte in ospedale, a Palermo, per la turista 66enne bergamasca risultata positiva al test del Coronavirus. La donna è in “discrete condizioni”, come spiegano i sanitari ed è tenuta in isolamento, come prevede il protocollo. Il marito e un amico che viaggiavano con lei, e che sono risultati positivi al test, sono in quarantena in albergo, sempre a Palermo, in quanto asintomatici. In quarantena anche gli altri amici che facevano parte della comitiva di 29 persone arrivati venerdì scorso da Bergamo a Palermo per un giro turistico.