Coronavirus, panico all’ospedale di Palermo per caso sospetto: terrore in pronto soccorso, svuotato in pochi istanti

Momenti di panico al pronto soccorso dell’ospedale “Cervello” di Palermo: l’arrivo dell’ambulanza con a bordo un paziente considerato caso sospetto di Coronavirus ha creato momenti di terrore tra i pazienti in attesa.

In pochi minuti il pronto soccorso si è svuotato. La zona del triage è stata momentaneamente chiusa per disinfettare la zona: si tratta di “una prassi che viene seguita sempre in casi di pazienti affetti da alcune malattie, ad esempio, come la polmonite“, spiegano dall’ospedale.

L’uomo si è presentato in ospedale con l’influenza, spiegando di essere stato a cena, almeno un mese fa, con dei cinesi: in pronto soccorso è stato eseguito il tampone, e per trasferirlo nel reparto è stata utilizzata l’ambulanza adeguatamente bardata come prevedono le linee guida del Ministero. A quella vista è scattato il fuggi fuggi generale.

Si attende l’esito del tampone.