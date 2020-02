Coronavirus, parroco di Caselle Landi: “Hanno dato una falsa notizia, l’uomo morto a Bergamo è di Codogno

“Hanno dato una notizia falsa. L’uomo di 88 anni morto in ospedale a Bergamo non è di Caselle Landi, viveva da 60 anni a Codogno. Era nato qui ma era andato via da tantissimi anni, e non sarà neanche seppellito qui in paese“. Il parroco di Caselle Lande, comune del lodigiano subito fuori dalla ‘zona rossa’ isolata, che chiede di rimanere anonimo, smentisce con forza la notizia che stamattina aveva gettato nel panico la sua comunità, 1500 abitanti. “Nessun caso di coronavirus si è registrato qui – precisa all’Adnkronos – tra la mia gente non c’è tanta paura. C’è un’altalena di emozioni, anche legata a quello che si legge sui giornali e sui social. C’è chi minimizza, chi è preoccupato“. In chiesa comunque non va nessuno. “Io suono le campane e celebro la messa senza fedeli – spiega – Come in tutta l’area sono chiuse le scuole, gli uffici e i bar dopo le 18. Per ora il clima è questo. C’è apprensione per i paesi vicini, per amici e conoscenti che ci abitano“.