Coronavirus: partito dal Giappone il volo con i 19 italiani della nave in quarantena. In Cina è corsa al vaccino

E’ decollato poco fa da Tokyo l’aereo con i 19 italiani sbarcati dalla nave Diamond Princess. Il volo, organizzato dall’Unità di Crisi della Farnesina e operato dal COI-Difesa, farà scalo a Berlino per arrivare nelle prime ore di domani a Roma. Oltre agli italiani, riporterà a casa anche 18 cittadini di vari Paesi dell’Ue che raggiungeranno le rispettive capitali. I passeggeri a bordo dell’aereo sono stati sottoposti a screening pre-partenza dal team medico della Difesa presente sul posto sin da martedì e sono tutti risultati negativi al virus. Lo si apprende da fonti informate.

In Cina, intanto, i ricercatori sono impegnati in una vera e propria corsa contro il tempo per sviluppare vaccini efficaci contro il nuovo Coronavirus, avvalendosi di cinque differenti approcci tecnologici. Lo ha reso noto in conferenza stampa il vicedirettore della Commissione Sanitaria Nazionale cinese, Zeng Yixin, aggiornando il pubblico sugli sforzi profusi dalla Cina nella lotta contro l’epidemia di COVID-19. Questi diversi metodi, ha spiegato il funzionario cinese, prevedono lo sviluppo di vaccini inattivati; vaccini a subunità geneticamente modificati; vaccini a vettore ricombinante basati su adenovirus; vaccini ad acido nucleico; e vaccini anti-influenzali con virus vivo attenuato (in inglese: Live Attenuated Influenza Vaccine, LAIV).

“Questi approcci sono condotti simultaneamente“, ha detto Zeng, secondo cui alcuni di questi progetti sono già in fase di sperimentazione sugli animali, aggiungendo che le squadre di ricerca e sviluppo sono impegnate in una vera e propria corsa contro il tempo. “Sulla base del presupposto di garanzia della sicurezza, dell’efficacia e dell’accessibilità dei vaccini, prevediamo che già tra aprile e maggio di quest’anno alcuni di questi potrebbero entrare in fase di trial clinici o, in condizioni specifiche, potrebbero essere applicati per terapie di emergenza“, ha proseguito il vicedirettore della Commissione Sanitaria Nazionale cinese. “Il nostro obiettivo, se la situazione epidemica lo richiedera’, e’ di attivare, in conformita’ con le leggi e i regolamenti, l’applicazione dei vaccini, nonche’ il processo di revisione e approvazione farmaceutico d’emergenza“, ha concluso il funzionario cinese.