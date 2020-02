Coronavirus: un passeggero della Diamond Princess nuovamente malato dopo le dimissioni

Un cittadino israeliano è risultato positivo al coronavirus al suo rientro in patria, dopo che era stato dimesso da un ospedale nipponico e dichiarato guarito. Lo ha reso noto il ministero israeliano della Salute.

Shimon Dahan è uno dei quattro israeliani ricoverati in Giappone dopo essersi ammalato a bordo della nave da crociera Diamond Princess. Altri due, fra cui la sorella Rachel Biton sono tornati in Israele dopo essere stati dimessi, mentre un quarto è ancora ricoverato. Dahan è tornato in Israele, cambiando aereo a Istanbul. I passeggeri arrivati in Israele su quei due voli dovranno ora entrare in quarantena.