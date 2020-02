Coronavirus: i pazienti cinesi allo Spallanzani “in condizioni discrete”

“Sono entrambi affetti da polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale i cinesi ricoverati allo Spallanzani con nuovo coronavirus“: lo hanno chiarito i medici dell’ospedale nel bollettino odierno. “Le loro condizioni cliniche sono discrete ma in continuo monitoraggio“.

Le 20 persone che sono entrate in contatto con la coppia, continuano a essere osservate. Sono tutte in buone condizioni e la loro salute non desta preoccupazione.