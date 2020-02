Coronavirus: perché la terza settimana di Febbraio sarà decisiva

Ian Lipkin, capo del Centro per le infezioni e l’immunità della Columbia University sostiene che una “drammatica riduzione” della diffusione del coronavirus in Cina dovrebbe iniziare dalla terza settimana di febbraio, quando si saprà “se i metodi di contenimento sono stati adeguati“.

L’arrivo di temperature più miti potrebbe ridurre la capacità di contagio del virus che si “è diffuso senza che nessuno realizzasse fosse lì“, portando le persone a uscire fuori dagli ambienti chiusi dove il pericolo è più alto, ha osservato Lipkin in un briefing online coi media locali.

“Ci sono due momenti chiave: il ritorno al lavoro e la riapertura delle scuole” dopo la lunga festività del Capodanno lunare, ha aggiunto l’esperto. “A quel punto sapremo se siamo nei guai“.