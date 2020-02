Con il Coronavirus “si sta realizzando il periodo di Satana: questa pandemia è un ammonimento del cielo”

“Con la diffusione del Coronavirus si sta realizzando il periodo di Satana“: questa la riflessione di padre Livio Fanzaga, sacerdote di Erba, nel programma che conduce su Radio Maria, tra i più ascoltati dal pubblico dell’emittente cattolica. “Questa pandemia è un ammonimento del cielo – prosegue don Livio -. Basta ascoltare il messaggio della Madonna di Medjugorie dato a Ivan il 17 settembre per comprendere che l’umanità mette da parte Dio per mettere se stessa al suo posto, in un paese come la Cina, con un potere ateo e materialistico che vuole il potere del mondo“.

“La natura si è ribellata all’uomo – dichiara don Livio -, altrimenti non comprenderemmo la storia umana che è tremenda, dove ha dominato sia la violenza umana che quella della natura sull’uomo. Dio aveva creato l’uomo in armonia con la natura ma anche la natura dev’essere redenta poiché è in atteggiamento aggressivo nei confronti dell’uomo. La natura si è ribellata all’uomo con la sua caduta, anche attraverso i virus“. “Con il Coronavirus – conclude – abbiamo aperto gli occhi, perché è arrivato in un momento giusto. La Madonna ci da un messaggio chiarissimo: ‘Pregate perché basta un virus per mettervi tutti in ginocchio, convertitevi finché siete in tempo, mettetevi dalla parte della fede e liberatevi dal maligno’.“