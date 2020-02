Coronavirus: a Piacenza fino martedì chiuse scuole e impianti sportivi

Fino a martedì rimarranno chiuse le scuole, gli impianti sportivi pubblici e privati: lo si legge in una nota di Regione Emilia Romagna. Sono le decisioni, valide per tutto il piacentino, emerse dal primo incontro della giornata del Comitato allargato di Piacenza per affrontare i problemi legati al Coronavirus, convocato dal prefetto Maurizio Falco.

Si tratta di “provvedimenti assunti a solo titolo esclusivamente precauzionale“, si spiega “perché, come è stato ribadito, non si è verificato al momento alcun contagio nel piacentino e in Emilia-Romagna, visto che la signora 82enne riscontrata positiva è una cittadina di Codogno, in Lombardia, recatasi all’ospedale di Piacenza per ricevere assistenza“.