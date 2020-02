Coronavirus, cresce l’attenzione in Piemonte: 43 casi positivi

Sono 43 i casi di positività al Coronavirus registrati in Piemonte. Di questi, uno solo è stato confermato dall’Istituto Superiore di Sanità. Gli altri sono in attesa della validazione. I casi sono 35 ad Asti, 3 a Torino, 3 a Novara e 2 nel Vco. I ricoverati sono uno a Torino (all’ospedale Amedeo di Savoia), 3 al Cardinal Massaia di Asti e 3 al Maggiore della Carità di Novara. Nessuno è in terapia intensiva.

Nello specifico sono terminate nella notte le operazioni di rientro a casa della comitiva di 36 astigiani facenti parte del gruppo di soggiornanti presso l’hotel di Alassio. Di questi, 28 (comprendenti i 4 dimessi dall’ospedale San Martino di Genova perche’ asintomatici) sono risultati positivi al test sul coronavirus “COVID19” ma, non presentando particolari problemi clinici, sono stati tutti posti in isolamento fiduciario domiciliare.