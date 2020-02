Coronavirus: Pizzul (Pd), ‘bene Governo ma coinvolgere la Bei’

Milano, 29 feb. (Adnkronos) – “Credo sia importante fare fronte comune anche per chiedere un intervento all’Unione Europea che, con il coinvolgimento della Banca Europea degli Investimenti (Bei), una volta delineate le necessità dei nostri territori, potrebbe dare un contributo sostanziale e massiccio per l’auspicata ripresa delle attività e per il rilancio dell’economia”. Lo afferma il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Fabio Pizzul. In merito alle misure assunte per contenere l’emergenza economica generata dall’emergenza Covid 19, “il governo si è mosso con rapidità e concretezza”, sostiene Pizzul. “Entro la fine della prossima settimana, grazie a una variazione di bilancio che deve essere approvata in Parlamento, arriveranno ulteriori e più sostanziose misure. Sono misure concrete e precise che non credo possano essere derubricate come acqua fresca, come avrebbe fatto intendere l’assessore al Bilancio della Lombardia, Caparini. In questo momento, più che battute e polemiche, serve l’impegno di tutti nella gestione dell’emergenza e nell’individuazione delle misure più adatte a sostegno di economia, imprese e cittadini”.