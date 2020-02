Coronavirus: dal plasma dei guariti una possibile cura

La Cina ha annunciato di aver sviluppato dal sangue dei pazienti guariti il “plasma di convalescenza” destinato al trattamento delle persone con Covid-19: lo rende noto la società China National Biotec Group che ha spiegato di avere raccolto il plasma da alcuni pazienti guariti per preparare prodotti terapeutici tra cui plasma di convalescenza e immunoglobuline. A seguito di “stringenti test di biosicurezza del sangue“, ed esami sull’inattivazione del virus e l’attività antivirale, i ricercatori hanno sviluppato plasma di convalescenza per il trattamento clinico e lo hanno utilizzato per trattare pazienti in condizioni critiche.

Attualmente più di 10 persone hanno ricevuto il trattamento, ha precisato la società.

I risultato hanno mostrato che da 12 a 24 ore dopo che i pazienti hanno ricevuto il trattamento, hanno mostrato un miglioramento dei sintomi clinici, con i principali indici infiammatori diminuiti significativamente e alcuni indici chiave come la saturazione di ossigeno nel sangue in totale recupero.

Il prodotto derivato dal plasma di convalescenza è costituito dal sangue donato da pazienti guariti, dopo l’inattivazione del virus e il rilevamento di microrganismi patogeni multipli.

Secondo gli esperti, la terapia al plasma può essere una strategia efficace per ridurre il tasso di mortalità dei pazienti critici.