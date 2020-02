Coronavirus: positiva donna americana sbarcata da un’altra nave crociera, centinaia di passeggeri già a casa senza controlli

E’ allarme per nuovi possibili focolai di coronavirus. Una donna americana, che era tra i passeggeri sbarcati dalla nave da crociera MS Westerdam venerdì in Cambogia, è risultata positiva al test. L’esame però è stato fatto solo quando la donna è arrivata in Malesia, dove ha iniziato a sviluppare i sintomi ed è quindi stata sottoposta ad un secondo test (il primo era stato fatto prima di sbarcare). Come si legge sul Guardian, la nave era stata accolta dalla Cambogia dopo essere stata rifiutata da vari porti, nonostante non fossero emersi a bordo casi di contagio. Ora però c’è molta preoccupazione per la possibile diffusione del nuovo coronavirus tra le centinaia di passeggeri già sbarcati, di cui molti hanno lasciato la nave e hanno viaggiato verso altre destinazioni. Il direttore generale del ministero della salute della Malesia, Noor Hisham Abdullah, ha lamentato che avrebbero dovuto essere prese ulteriori precauzioni quando i passeggeri sono sbarcati, invece a quanto si apprende “solo 20 passeggeri hanno effettuato i test. Il fatto che un caso sia positivo, significa tutti gli altri passeggeri sono stati esposti“.

Intanto i casi ufficiali di contagio nel mondo sono attualmente 69.288, a fronte di 1.670 morti. Singapore ha identificato tre nuovi casi di coronavirus, portando il totale a 75 nella città-Stato. Lo ha annunciato il ministero della Salute, precisando che due di questi sono legati alla chiesa ‘Grace Assembly of God’, principale focolaio di casi di Covid-19 nel Paese asiatico. Nessuno dei tre pazienti ha visitato la Cina di recente, ha aggiunto il ministero. Finora in 19 si sono ripresi dal morbo e sono stati dimessi dall’ospedale a Singapore. In Giappone sono stati registrati altri 6 casi di Coronavirus, non a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera bloccata nella baia di Yokohama dagli inizi di febbraio con oltre 3mila persone a bordo. Come ha annunciato il ministero della Salute di Tokyo, il numero totale dei casi ha toccato cosi’ quota 412, dei quali 356 a bordo della nave e 56 no.