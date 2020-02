Coronavirus, positiva una collaboratrice del Governatore della Lombardia: Fontana negativo, ma starà in quarantena

Una stretta collaboratrice del governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è risultata positiva al coronavirus. “Purtroppo è risultata essere positiva al corunavirus”, ha annunciato Fontana su Facebook.

“Oggi abbiamo quindi eseguito il test sia io che il resto della mia squadra e, fortunatamente, al momento risultiamo negativi. Questo comporterà per noi, come per tutti, un periodo di auto-quarantena di 14 giorni.”

“Purtroppo i numeri delle persone contagiate stanno aumentando ancora, non in maniera drammatica ma c’è ancora qualche ulteriore situazione di persone che hanno contratto il coronavirus“, ha aggiunto Fontana. “Sembra che abbiano accertato che una mia stretta collaboratrice abbia contratto anche lei questo virus – ha precisato il governatore della Lombardia – si tratta di una persona con la quale io lavoro costantemente, che stimo tantissimo e che mi aiuta tantissimo, una persona bravissima. Purtroppo è risultata positiva al coronavirus. Anche noi che facciamo parte della stessa squadra, i miei collaboratori, gli assessori siamo stati sottoposti ad un test per verificare le nostre condizioni. L’esito è arrivato pochi minuti fa e al notizia è positiva – ha precisato Fontana – : per ora io non ho contratto nessun tipo di infezione, così come tutte le persone che si sono sottoposte a questo test, perciò possiamo continuare a lavorare per cercare di interrompere la diffusione di questo virus”.

“Da oggi qualcosa cambierà – ha spiegato ancora Fontana – e cercherò di attenermi alle prescrizioni date dall’ISS e per due settimane cercherò di vivere in una sorta di autoisolamento che soprattutto preservi tutte le persone che vivono e lavorano con me. Oggi ho già passato la giornata indossando al mascherina e continuerò a farlo nei prossimi giorni per evitare che qualcuno possa, semmai dovessi positivizzarmi, essere da me eventualmente contagiato”. Fontana ha quindi indossato la mascherina e ha precisato che questa situazione potrà durare “ancora pochi giorni” perché presto “con l’impegno che stiamo mettendo noi e tutti i cittadini presto riusciremo a rallentare la progressione del virus e poi ad interromperla, tornando ad una vita assolutamente normale”.