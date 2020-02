Coronavirus, l’Oms: “C’è un potenziale pandemico, ma l’epidemia si può contenere”

“Questo virus ha un potenziale pandemico”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ricordando che “con le misure giuste può essere contenuto“. La diffusione in “Iran, Italia e Corea del Sud ci mostra di cosa è capace il virus”, ha aggiunto, rilevando comunque che “può essere contenuto: è il messaggio che arriva dalla Cina”. “Paura e panico non servono, le persone possono essere preoccupate ed è giusto che lo siano, ma bisogna calmarsi e fare le cose giuste per combattere questo virus molto pericoloso”.

“Il mio messaggio a questi Paesi è: è la vostra finestra d’opportunità, se agite in modo aggressivo ora potete contenere il coronavirus”, ha aggiunto.

“Negli ultimi due giorni il numero di nuovi casi di Covid-19 nel resto del mondo ha superato quello registrato in Cina. E nelle scorse 24 ore, sette Paesi hanno registrato casi per la prima volta: Brasile, Georgia, Grecia, Macedonia del Nord, Norvegia, Pakistan e Romania.” Lo ha annunciato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra, esprimendo “grossa preoccupazione” per quello che sta succedendo fuori dalla Cina.

“Il governo giapponese e le autorità del Paese stanno lavorando, è un evento straordinariamente importante e metteranno tutto l’impegno affinché sia un successo”.