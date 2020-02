Il Coronavirus “potrebbe resistere a lungo e circolare come l’influenza”

“Il nuovo Coronavirus potrebbe continuare a circolare a lungo“, addirittura “come l’influenza” stagionale, e “dobbiamo essere preparati” a questa possibilità anche “adottando misure preventive nella vita quotidiana“: lo ha affermato Wang Chen, vice presidente dell’Accademia cinese di ingegneria, in un’intervista alla China Central Television.

SARS (Sindrome respiratoria acuta grave) e Covid-19, secondo l’esperto, pur appartenendo alla grande famiglia dei Coronavirus, “presentano caratteristiche diverse“: il Coronavirus della Sars “ha una forte trasmissibilità e una forte patogenicità“, elementi che gli rendono “difficile sopravvivere e continuare a diffondersi tra le persone. Se il virus uccide l’ospite, muore anche lui“. Il Covid-19, è meno letale, ma paradossalmente le cose potrebbero andare peggio: “E’ possibile che l’infezione si trasformi in una malattia duratura come l’influenza“.

“Dobbiamo essere preparati“: è l’appello dello scienziato, secondo cui è necessario studiare le caratteristiche biologiche del virus e intervenire in modo adeguato nella prevenzione e nel trattamento.