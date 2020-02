Coronavirus: “Preoccupazione per la situazione in Italia, quanto accaduto nel weekend dimostra quanto rapidamente possa cambiare la situazione”

“Siamo preoccupati per la situazione nella Repubblica islamica dell’Iran e in Italia,“ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in videoconferenza a Stoccolma a proposito della diffusione del Coronavirus nel mondo.

L’ECDC, il centro europeo per il controllo delle malattie, ha aumentato da basso a moderato-alto la valutazione sul rischio di insorgenza di cluster simili a quelli in Italia, associati a COVID-19, in altri Paesi dell’Ue e nel Regno Unito.

“La situazione in Italia” per quanto concerne la Covid19 “desta naturalmente preoccupazione e dimostra quanto è importante che gli Stati membri siano preparati e pronti, nel caso debbano affrontare la stessa situazione,“: dice la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides, in conferenza stampa a Bruxelles. “Sono stata in stretto contatto con il ministro Roberto Speranza negli ultimi giorni e sono stata informata che sono state prese le misure necessarie ad impedire la diffusione della Covid19. Voglio lodare le autorità italiane per aver agito in modo così rapido, efficace e trasparente, cosa quest’ultima che è molto importante“. “Come tutti i virus – prosegue – anche quello che provoca la Covid 19 non conosce confini. Possiamo evitare una diffusione ulteriore del virus solo se lo affrontiamo a livello globale e lavoriamo insieme, avendo come priorità la protezione dei cittadini. Abbiamo seguito la situazione in Italia molto attentamente nel corso del fine settimana. Gli sviluppi rapidi nel corso del weekend dimostrano quanto rapidamente la situazione possa cambiare“.