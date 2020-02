Il Coronavirus fa la prima vittima negli Stati Uniti: primo morto vicino Seattle, Casa Bianca: “Non viaggiate in alcune zone dell’Italia”

Il coronavirus ha fatto registrare la sua prima vittima negli Stati Uniti. E’ avvenuto a Seattle, secondo quanto scrive il New York Times. La persona risiedeva a King County, nello Stato di Washington, appunto vicino a Seattle. Era “una fantastica persona, una donna di oltre 50 anni, che già aveva condizioni mediche” gravi, ha affermato il presidente Usa Donald Trump in conferenza stampa alla Casa Bianca.

Sinora i casi registrati negli Usa erano 65, tutti spiegabili con viaggi dall’estero, o legami con qualche malato proveniente dall’esterno dei confini. Ma tre casi venerdì, e un altro qualche giorno prima, in California, sembrano avere un’origine più incerta. Secondo alcuni esperti, potrebbero essere il segno che il virus si sta propagando negli Stati Uniti.

Intanto, la Casa Bianca ha deciso di innalzare l’allerta per i viaggi legati al Coronavirus a livello 4 (cioè “Do not travel”, non viaggiare) per “alcuni siti specifici in Italia” colpiti dall’epidemia e “in Corea del Sud“. Lo ha detto il vice presidente Usa, Mike Pence, in conferenza stampa con il presidente Donald Trump. “Vogliamo limitare i viaggi da e verso le zone colpite”, ha spiegato Alex Azar, segretario alla Salute Usa, durante la conferenza stampa.