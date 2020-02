Coronavirus, primo caso a Madrid: è 24enne che era stato nel Nord Italia. Veloce escalation in Spagna: 7 contagiati

Un giovane di 24 anni che aveva viaggiato nel Nord Italia e’ risultato positivo al coronavirus, diventando il primo caso confermato a Madrid e il 7° in tutta la Spagna (gli ultimi 5 confermati nelle ultime 24 ore, di cui 4 provenienti dall’Italia). Lo riferiscono i media spagnoli. Il ragazzo si trova ora nel suo domicilio in attesa di essere trasferito in ospedale.