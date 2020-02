Coronavirus, primo caso in Africa, confermato in Egitto. Nuovo studio contro l’Oms: “È trasmissibile almeno quanto il virus della Sars”

Il nuovo coronavirus cinese è arrivato anche in Africa, che finora era stata risparmiata: confermato il primo caso in Egitto. Lo ha annunciato il ministro della Salute egiziano, specificando che si tratta di un paziente straniero ricoverato in isolamento in ospedale. Del paziente, non si conoscono altri dettagli. Il ministro, in una nota, ha spiegato di aver immediatamente informato l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e di aver preso tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione del virus.

Ricciardi (Oms): “Caso in Africa non è una buona notizia”

L’arrivo del nuovo coronavirus in Africa “non è una buona notizia. Non tanto perché è il primo caso, ma perché significa che il virus si è spostato in un continente debole dal punto di vista della sanità pubblica, della capacità diagnostica e della capacità di risposta”, ha detto all’AdnKronos Salute Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene e Medicina preventiva all’Università Cattolica di Roma, rappresentante dell’Italia nell’Executive Board dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Capacità di gestione di un’emergenza simile, quella dell’Africa, che “l’Organizzazione mondiale della sanità negli ultimi giorni ha cercato di rafforzare. Quando Tedros (il direttore generale Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, ndr) parlava di ‘terrorismo’ – precisa l’esperto – si riferiva proprio a questo“, ossia al pericolo che la diffusione del nuovo coronavirus potrebbe rappresentare in nazioni dal sistema sanitario fragile. “Dobbiamo solo sperare” nella capacità dei servizi sanitari di reagire, “e l’Egitto non è certamente un Paese fragile“, osserva Ricciardi. Ma è ancora troppo presto per fare previsioni: “Per prima cosa dobbiamo capire bene la storia di questa persona – precisa – Da dove viene, che cosa ha fatto, come è arrivato in Egitto, che contatti ha avuto“.

L’epidemia ritrova il suo ritmo dopo l’impennata dovuta ai nuovi criteri di notifica

Dopo l’impennata dei giorni scorsi a causa dell’applicazione dei nuovi criteri, in Cina, l’epidemia provocata dal coronavirus SarsCoV2 ha ritrovato il suo ritmo, facendo segnare solo un leggero aumento. Dopo la decisione di aggiornare i metodi di conteggio, nell’arco di appena 24 ore il numero complessivo era aumentato di quasi 15.000. Oggi le statistiche pubblicate dal sito della community dei medici cinese Dxy indicano cifre molto ridimensionate, con oltre 5.000 casi cumulativi in più, che comprendono cioè entrambi i casi notificati con entrambi i criteri di diagnosi. Tra gli esperti, c’è chi ritiene utile la decisione di adottare i nuovi criteri, chi la considera irrilevante e chi sostiene che tenere il conto delle infezioni diventerà sempre più difficile se l’epidemia continuerà a diffondersi. Poi c’è il problema delle persone asintomatiche, che pur essendo infette, non hanno sintomi e sfuggono così a ogni classificazione, tanto che il virologo Malik Peiris, dell’Università di Kong Kong, li ha definiti un “iceberg invisibile”.

Studio contro Oms: sottostima la trasmissibilità

Il coronavirus avrebbe una capacità di diffusione superiore a quella stimata finora dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms): il numero di persone che possono essere contagiate da un soggetto infetto sarebbe pari a 3,28 e non compreso tra 1,4 e 2,5 come ipotizzato finora. A sostenerlo è una revisione di 12 studi, pubblicata su Journal of Travel Medicine dall’università di Umea in Svezia, l’Heidelberg Institute of Public Health in Germania e lo Xiamen University Tan Kah Kee College in Cina. “La nostra revisione dimostra che il coronavirus è trasmissibile almeno quanto il virus della Sars, e questo dice molto della serietà della situazione“, afferma Joacim Rocklov dell’Università di Umea.

Gli Usa si preparano ad un’epidemia per molti mesi

Gli Stati Uniti si aspettano nei prossimi mesi un’epidemia del nuovo coronavirus della polmonite Covid-19. Lo ha detto alla Cnn il direttore dei centri federali della sanità, Robert Redfield. “Non sappiamo molto di questo virus – ha spiegato – ma probabilmente durerà a lungo, andrà oltre l’inverno, forse anche oltre l’anno“. Finora sono stati 15 i casi di contagio dal nuovo coronavirus in sette Stati: otto in California, due in Illinois e uno in Arizona, Washington, Massachussetts, Wisconsin e Texas.