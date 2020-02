Coronavirus, morti i primi due pazienti iraniani: primo caso in Africa verso la guarigione

Il primo caso di coronavirus in Africa, registrato in Egitto, è in via di guarigione: gli ultimi test risultano infatti negativi al Covid-19. Lo ha reso noto un comunicato congiunto del ministero della sanità egiziana e dell’Oms. Il paziente, un cittadino cinese, sarà comunque giudicato completamente fuori pericolo solo tra 14 giorni.

Il risultato delle analisi dell’uomo sono risultate negative a 48 ore dal ricovero nell’ospedale designato per l’isolamento. Dopo l’annuncio del primo caso in Africa, il test è stato condotto “sei volte in tre giorni consecutivi e il risultato dell’analisi è stato negativo“, si afferma nel comunicato. “La sua salute è buona e non ha mostrato alcun sintomo durante questo periodo”, si afferma ancora nel testo.

Morti i primi due pazienti iraniani

Sono morti entrambi i pazienti ricoverati nella città iraniana di Qom dopo essere risultati positivi al Coronavirus. Lo ha reso noto il viceministro della Sanità Qasim Jan Babaei, citato dall’agenzia Mehr, sottolineando che i due erano in età avanzata e con “deficienze immunitarie”. “Ci aspettavamo – ha sottolineato – che il virus entrasse nel Paese ed è arrivato, fortunatamente in ritardo rispetto ad altri Paesi coinvolti. Naturalmente non ci sono preoccupazioni e abbiamo preso tutte le misure di controllo”.