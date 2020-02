Coronavirus, primo caso in Algeria: è un italiano

E’ stato registrato il primo caso di contagio da coronavirus Covid-19 in Algeria. Si tratta di un cittadino italiano, secondo quanto ha riferito il ministro della Salute del Paese arabo. L’uomo e’ arrivato in Algeria il 17 febbraio scorso, ed è ricoverato all’istituto Pasteur, dove si trova in quarantena. “Abbiamo preso tutte le misure per il suo ricovero e per curarlo“, ha detto il ministro della Salute Abdel-Rahman bin Bouzid, secondo quanto riferisce Sky News Arab. L’uomo viaggiava con un altro italiano, risultato negativo al test.