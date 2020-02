Coronavirus: primo caso in Brasile, è un uomo rientrato dall’Italia

Registrato il primo caso di coronavirus in Brasile: si tratta di un uomo di San Paolo, appena rientrato dall’Italia.

L’ospedale israelita Albert Einstein ha spiegato – in una nota riportata dal quotidiano Folha de Sao Paulo – che il 61enne “è in buone condizioni e non necessita di essere ricoverato, resterà in isolamento nei prossimi 14 giorni“, a casa.