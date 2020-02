Coronavirus: quarantena di 14 giorni anche per i 35 italiani sulla Diamond Princess

I 35 italiani al momento bloccati in Giappone sulla nave da crociera Diamond Princess, quando rientreranno in Italia, dovranno trascorrere un periodo di osservazione in quarantena di 14 giorni: la procedura ricalca quella già seguita per gli italiani di ritorno da Wuhan, anche per quanto riguarda le modalità del volo (aereo compartimentato).

Nel corso della task force del Ministero della Salute tenutasi questa mattina è stato dato mandato al tavolo tecnico-scientifico di valutare le procedure sanitarie da mettere in atto per il ritorno degli italiani a bordo della nave da crociera.