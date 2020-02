Coronavirus: quasi 400 contagi totali in Iran, saltano le preghiere del venerdì

Sono 388 i casi confermati di contagio da nuovo Coronavirus in Iran, di cui 64 rilevati nelle ultime 24 ore.

Il bilancio delle vittime è salito a 34: lo ha reso noto il ministero della Salute iraniano.

In buona parte del Paese sono saltate le tradizionali preghiere del venerdì: secondo l’agenzia Dpa, che cita i media locali, sono state annullate le preghiere in 22 delle 31 province della Repubblica Islamica. Ieri il ministero della Sanità di Teheran aveva chiesto l’annullamento dei momenti di preghiera per contenere la diffusione del Covid-19.

In riferimento a persone rientrate dall’Iran, il ministero della Sanità del Kuwait ha confermato altri due casi di Coronavirus nel Paese, portando così a 45 il numero dei contagiati in totale. Si tratta di, spiega il ministero, rassicurando sul fatto che tutti i pazienti risultati positivi al tampone sono in buone condizioni di salute.