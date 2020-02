Coronavirus, Ricciardi: “C’è un solo focolaio, quello veneto deriva da quello lombardo”

“Per quanto riguarda quelli che sembravano due focolai separati, abbiamo trovato la nota di congiunzione per cui quello del Veneto deriva da quello lombardo“: lo ha affermato Walter Ricciardi (Oms), nominato dal ministro della Salute Roberto Speranza consigliere per il coordinamento con le istituzioni sanitarie internazionali.

“L’Italia non è focolaio, il virus sta circolando in tutto il mondo“. “Non sappiamo immaginare quello che accadrà in altri Paesi – ha detto Ricciardi – noi sicuramente abbiamo preso misure molto rigorose. Le prossime due settimane saranno molto importanti per capire l’evolversi della situazione“.

Controllare l’epidemia di coronavirus “vuol dire tornare quanto prima alla normalità. Ma su questo non si può fare una previsione precisa. Però queste due settimane saranno importante sia per Italia che per il mondo“.