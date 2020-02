“Perche’ i casi di coronavirus non sono stati registrati nel Sud Italia? Perche’ l’economia del Paese e’ nel Centro-Nord e dove vanno i cinesi? Dove c’e’ ricchezza“. Cosi’ Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo dell’Oms, a Mezz’Ora in Piu’, sul virus esploso in Cina, che sta mettendo a dura prova anche il nostro Paese. Al momento, si contano 152 casi e 3 morti sul territorio italiano.