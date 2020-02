Coronavirus, ricercatori USA vicini alla prima sperimentazione del vaccino sull’uomo

Il produttore di farmaci statunitense Moderna ha appena inviato il primo lotto del suo vaccino contro il coronavirus ai ricercatori del governo degli Stati Uniti, che inizieranno a breve i primi test umani per stabilire se puo’ aiutare a sopprimere l’epidemia di virus iniziata nella citta’ di Wuhan, in Cina. Moderna ha inviato alcune fiale di vaccino dal suo centro di ricerca a Norwood, Massachusetts, al National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Nih) di Bethesda, nel Maryland. L’Istituto dovrebbe iniziare la sperimentazione clinica entro la fine di aprile su circa 20-25 volontari sani, verificando se due dosi del vaccino sono sicure e inducono una risposta immunitaria che probabilmente potrebbe proteggere dalle infezioni. I risultati iniziali del test potrebbero essere disponibili tra luglio e agosto. Mentre un vaccino potrebbe essere in commercio non prima del 2021. L’immunologo Anthony Fauci, a capo del Nih, ha detto che e’ possibile che la diffusione del coronavirus diminuisca durante i mesi piu’ caldi, ma che poi ritorni il prossimo inverno e diventi un virus stagionale come l’influenza, rendendo utile un vaccino.