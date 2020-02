Coronavirus: rinviate 3 gare di Serie A

A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive in programma oggi, domenica 23 febbraio 2020, nelle Regioni Lombardia e Veneto, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi delle seguenti gare del Campionato di Serie A Tim e del Campionato Primavera 1 Tim. In serie A sono rinviate Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria. In Primavera 1 Tim: Atalanta-Lazio e Chievo Verona-Fiorentina.