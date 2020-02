Coronavirus: Ronzulli, ‘bene misure per contenere contagi’

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – ‘La collaborazione interistituzionale per prevenire il diffondersi del Covid 19 sta dando i suoi importanti risultati, sia nell’individuazione che nel contenimento di nuovi casi. Bene dunque tutte le misure che vanno in questa direzione, come la chiusura delle scuole in Lombardia”. Così, in una nota, la presidente della commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza e vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.

“Pur senza creare allarmismo eccessivo, la tutela della salute pubblica, anche in chiave preventiva, deve essere la priorità, specialmente quella dei minori che sono ovviamente impossibilitati a seguire da soli le misure igieniche necessarie a evitare il contagio. Ben vengano tutte le iniziative utili a superare questa emergenza che vede anche l’eccezionale impegno del personale medico e sanitario, a cui è giusto rivolgere un forte plauso”.