Coronavirus, Sala: a Milano “le scuole vanno chiuse per una settimana”

“A questo punto anche a livello prudenziale penso che le scuole vadano chiuse a Milano, proporrò al presidente della Regione di allargare l’intervento alla Città metropolitana“: lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante una conferenza stampa in Prefettura a Milano riferendosi alla situazione Coronavirus. La durata potrebbe essere di “una settimana, ritengo sia sufficiente“. “E’ un intervento prudenziale. Lontano da noi di scatenare alcun tipo di psicosi. Ma visto che alcune scuole nella settimana di Carnevale era già previsto che chiudessero, penso che si possano chiudere per una settimana“.

“Sembra essere un’epidemia non particolarmente letale ma che si diffonde con facilità,” ha proseguito il sindaco. “Gli eventi in città sono tanti, non immagino una città blindata in cui tutto viene annullato, pero’ quelli che sono non obbligatori e rinviabili, sarà buon senso rinviarli“.

“Non siamo impreparati ma nessuno di noi sa quale sarà l’evoluzione. Non abbiamo contezza di uno scenario stabile. Chiudere o meno le scuole, ad esempio, diventa una questione di sensibilità“.