Coronavirus, sale a oltre 900 il numero dei morti. Burioni: “non possiamo contare sui farmaci”, e Amazon rinuncia alla fiera di Barcellona

Il nuovo Coronavirus ha fatto in Cina almeno 902 morti. Lo riferiscono le autorita’ cinesi. La Commissione sanitaria della dello Hubei ha registrato la morte di altre 91 persone e confermato l’esistenza di 2.618 nuovi contagi nella provincia. ”Sui vaccini e sui farmaci non ci possiamo contare, a meno che non arrivi un colpo di fortuna: un farmaco già usato per qualcos’altro che funzioni per questo virus. Quando le persone stanno morendo si può provare di tutto, in particolare c’è un farmaco che sembra abbia un’attività contro questo virus. Sono già iniziati gli studi per capire se può essere utile nei pazienti“. Così Roberto Burioni sul Coronavirus a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai2.

Anche Amazon ha deciso di non partecipare al Mobile World Congress di Barcellona, la piu’ importante fiera al mondo di telefonia, per i timori legati all’epidemia di Coronavirus. Lo riferiscono i principali media spagnoli. Il colosso di Jeff Bezos e’ la quarta grande azienda a decidere di disertare l’evento che si terra’ dal 24 al 27 febbraio, dopo Lg, Ericsson e Nvidia. Nel timore di nuove defezioni, l’associazione mondiale degli operatori di telecomunicazioni (Gsma) che organizza il salone ha intanto annunciato oggi le misure adottate contro l’epidemia: sara’ vietato l’ingresso a tutte le persone provenienti dalla provincia di Hubei, focolaio del Coronavirus, e a tutti coloro che sono stati in Cina negli ultimi 14 giorni prima dell’inizio della fiera. Nonostante le defezioni eccellenti, l’ad di Gsma, John Hoffman, citato da La Vanguardia, ha ringraziato i partecipanti cinesi al salone, in particolare Zte e Huawei, per aver confermato la loro presenza prendendo allo stesso tempo misure rigidissime per i loro staff in trasferta a Barcellona. Gli organizzatori prevedono la presenza di 2800 espositori. Ogni anni la fiera attira quasi 110 mila persone da tutto il mondo.