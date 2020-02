Coronavirus: salgono a 12 i casi in Spagna, primo caso in Israele “legato all’Italia”

I casi totali di Coronavirus in Spagna sono 12: lo ha confermato il Ministero della Sanità spagnolo precisando che sono 4 a Tenerife (i turisti italiani), 1 nell’isola di La Gomera, 2 in Catalogna, 2 a Valencia, 2 nella Comunita’ di Madrid e uno a Siviglia.

Il ministero della Sanità di Israele ha confermato il primo contagio nel Paese: si tratta di un uomo rientrato quattro giorni fa dall’Italia e posto in quarantena all’ospedale di Sheba vicino a Tel Aviv.

In precedenza due cittadini israeliani erano risultati positivi al tampone coronavirus dopo la crociera sulla Diamond Princess. Erano stati posti in quarantena a Sheba e ora sono in buone condizioni di salute.