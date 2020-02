Coronavirus: scuole aperte in Piemonte da mercoledì, musei e cinema riaprono con limitazioni

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha reso noto che le scuole piemontesi saranno nuovamente aperte agli studenti a partire da mercoledì mentre nelle giornate di lunedì e martedì avranno luogo due giornate di igienizzazione straordinaria degli edifici.

Riaprono anche i musei in Piemonte, ma il numero degli accessi sara’ limitato. Via libera anche alle palestre e ai cinema, con posti alternati per evitare contatti. Sono alcuni dei provvedimenti adottati in Piemonte per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Le nuove disposizioni si applicano a partire da lunedi’.”Le ordinarie funzioni possono svolgersi, con il vincolo che siano evitati gli assembramenti e che sia garantito un accesso contingentato tale da determinare una distanza di almeno un metro tra i fedeli presenti”. Limitazioni anche nei luna park, con le attivita’ che potranno svolgersi solo in luogo aperto, anche in questo caso garantendo una distanza di almeno un metro tra le persone”.