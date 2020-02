La notizia diffusa attraverso i social secondo cui la Regione avrebbe deciso la chiusura delle scuole della Campania è “completamente destituita di fondamento”. Cosi’ in una nota della Regione Campania in cui si ricorda che, come già chiarito oggi anche in conferenza stampa, “al momento nessun provvedimento straordinario è stato preso in questo senso. Si ribadisce – ancora la nota – la necessità, soprattutto in questi giorni, di attenersi alle informazioni provenienti da fonti ufficiali”.