Coronavirus e scuole chiuse, Zaia: “Sto chiedendo che si scriva una nuova ordinanza”

Scuole riaperte da lunedì? “Io sto chiedendo che si scriva una nuova ordinanza. Dire domenica sera che le scuole sono aperte lunedì o nei prossimi giorni significa mettere in difficoltà tante famiglie. Spero che si chiuda oggi questo dibattito“: lo ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in collegamento con RaiNews24, intervistato in merito all’emergenza Coronavirus. “Io spero che si possa aprire e ripartire, tenendo presente che parliamo di un territorio che ha il virus. Ogni misura che verrà adottata è fondamentale che abbia una validazione scientifica degli esperti, onde evitare di vedere esperti che dicono una cosa e altri il contrario,” ha concluso.