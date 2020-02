Secondo caso di contagio da coronavirus in Liguria. Lo ha comunicato la Regione spiegando che il paziente si trova alla Spezia.

“Sono 146 le persone in isolamento nei due hotel di Alassio” in cui era stata ospite per alcuni giorni la signora di 72 anni di Castiglione d’Adda trovata positiva al coronavirus. Lo ha reso noto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, facendo il punto sull’emergenza coronavirus durante una conferenza stampa.