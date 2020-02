Coronavirus, sempre più contagi in Iran: 44 casi in un solo giorno, “limitate i viaggi”

E’ salito a 19 il numero dei morti in Iran a causa del nuovo Coronavirus: lo ha confermato il portavoce del ministero della Sanità di Teheran, Kianush Jahanpur, riferendo di quattro ulteriori decessi legati al Covid-19.

Sono 44 i nuovi casi confermati in un solo giorno, portando così a 139 il numero dei contagiati nella Repubblica islamica.

Le autorità iraniane hanno lanciato un appello ai cittadini tramite la tv di Stato, chiedendo di limitare i viaggi non necessari.

Inoltre, si registrano casi legati all’Iran in Kuwait: le ultime notizie diffuse dal ministero della Sanità e riportate dall’agenzia ufficiale Kuna parlano di 6 nuovi casi e di un totale di 18 persone contagiate, tutti cittadini del Kuwait.

Anche gli ultimi casi, hanno confermato le autorità, sono “legati a viaggi in Iran“.