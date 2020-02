Il bilancio delle vittime di Coronavirus in Iran è salito a 6 ed è il più alto fuori dalla Cina, da quando si è esteso il contagio.

Secondo il sito di monitoraggio realizzato dal Center for Systems Science and Engineering della Johns Hopkins University, sono 2.461 i morti finora a causa del Coronavirus, di cui 2.346 in Cina. I contagiati sono 78.767 (di cui 76.936 in Cina) e 23.196 sono i guariti.